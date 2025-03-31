Thema u.a.: Frank Schirmacher testet Schweinebraten in MünchenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 31.03.2025: Thema u.a.: Frank Schirmacher testet Schweinebraten in München
61 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12
In Bayern ist der Schweinebraten ein kulinarisches Highlight, besonders in München, wo der saftige Braten mit knuspriger Kruste und Biersoße traditionell serviert wird. Der bekannte Koch Frank Schirmacher fragt sich, wie gut der Schweinebraten in Münchens besten Restaurants wirklich ist und welches Lokal das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Lassen Sie sich von seinem Expertenblick überraschen