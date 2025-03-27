Thema u.a.: Bianca Born - Tiermedizin mit HerzJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.03.2025: Thema u.a.: Bianca Born - Tiermedizin mit Herz
60 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Die Tierärztin Bianca Born hat ihre Praxis in Leipzig-Knauthain im Mai 2020 eröffnet. Wer zu Bianca Born kommt, weiß sich und sein Haustier in den erfahrenen Händen. Unterstützt wird sie durch ihre Schwester Corina. Die beiden bilden ein eingespieltes Team, trotzdem werden sie auch dieses Mal wieder von ihren tierischen Patienten und dem ein oder anderen Besitzer überrascht.