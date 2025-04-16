Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Baupfusch in Röttenbach – Baubegutachter Maik Menke ist fassungslos

Kabel EinsFolge vom 16.04.2025
Folge vom 16.04.2025: Thema u.a.: Baupfusch in Röttenbach – Baubegutachter Maik Menke ist fassungslos

60 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12

Bausachverständige Maik Menke ist diesmal im bayrischen Röttenbach unterwegs. Er begutachtet die Schäden des Neubaus von Flavia Santos und Pierre Hochbaum. Denn der Bauträger hat gepfuscht und die Arbeiten vor Fertigstellung des Hauses eingestellt. Das Ausmaß der Schäden macht den erfahrenen Sachverständigen fassungslos.

