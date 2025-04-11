Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Nachlasspfleger Sonnenberg & Noack

Kabel EinsFolge vom 11.04.2025
Joyn Plus
Thema u.a.: Nachlasspfleger Sonnenberg & Noack

Thema u.a.: Nachlasspfleger Sonnenberg & NoackJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.04.2025: Thema u.a.: Nachlasspfleger Sonnenberg & Noack

62 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12

Was passiert, wenn das Leben endet und keine Erben mehr da sind, die sich um den Nachlass kümmern? Dann greifen Nachlasspfleger Marcel Sonnenberg und seine Kollegin Antonia Noack ein. Sie suchen in den Wohnungen der Verstorbenen nach versteckten Schätzen, um laufende Kosten zu decken und stoßen dabei auf allerlei Außergewöhnliches.

Alle verfügbaren Folgen