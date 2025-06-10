Thema u.a.: Achterbahntester Alena Schultz und Tobias Niepel im Heidepark SoltauJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
61 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12
Wann immer in Deutschland ein neues Fahrgeschäft eröffnet, sind die beiden Achterbahntester Alena Schulz und Tobias Niepel sofort dabei. Diesmal sind sie im Heidepark Soltau unterwegs, in dem gerade die neue Geisterbahn "Dämonengruft" eröffnet hat. Ob die wirklich so gruselig ist, wie der Parkbetreiber verspricht, wollen die beiden herausfinden. Und natürlich auch sämtliche andere Achterbahnen im Park testen