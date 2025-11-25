Thema u. a.: Deutsch-polnische Polizeikontrolle auf UsedomJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.11.2025
60 Min. Ab 12
Die Ostseeinsel Usedom ist zweigeteilt – der westliche Teil gehört zu Deutschland, der östliche zu Polen. Auf gut 76.000 Einwohner kommen hier pro Jahr 1,1 Millionen Besucher. Damit die Gesetze beider Länder im Grenzgebiet eingehalten werden, ist die deutsche mit der polnischen Polizei gemeinsam im Einsatz. Maximilian Will und Grzegorz Krajewski sehen als deutsch-polnische Polizeistreife auf der Insel nach dem Rechten.