Folge vom 27.11.2025: Thema u. a.: La "deutsche" Vita - Mirko Reeh im Undercover Pizza-Test
Koch Mirko Reeh möchte heute wissen, ob in Franken nur Bratwürste oder auch andere Schmanker lecker sind. Er ist in Nürnberg unterwegs und testet “undercover“ Pizza-Imbisse. Der Koch hat sich die Läden ausgesucht, die online besonders negativ auffallen. Stimmen die harten Kritiken oder überraschen die Imbisse den Foodtester mit kulinarischen Highlights?