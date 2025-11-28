Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 28.11.2025
61 Min.
Ab 12

Camper-Checker Axel Osterloh hat es diesmal mit einem besonders extremen Fall von „Wohnmobil-Wrack“ zu tun. Seine Kundin Karin Legener kommt eigentlich aufgrund eines undichten Alkoven-Fensters zu ihm, doch Osterloh merkt schnell: Da sind die Innenwände feucht, da rostet jedes Eisenteil und in den Serviceklappen verstecken sich Dinge, die da nicht hingehören. Ist der Camper trotzdem noch zu retten?

