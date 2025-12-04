Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 04.12.2025
61 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

„In der Weihnachtsbäckerei, gibt es so manche Leckerei“, das besang schon Rolf Zuckowski in seinem Kinderlied. Bei Cornelia, Florian und ihrer Tochter Marie Mangold im Bad Lauterberg im Harz, ist das tatsächlich so. Die Familie backt seit Jahrzehnten zu Weihnachten feine Leckereien. Die Laune ist gut, obwohl in den Wochen vor dem großen Fest Hochbetrieb herrscht. Meistern die Drei die Herausforderung und schaffen alles rechtzeitig fertig?

