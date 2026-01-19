Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Foodtester Mirko Reeh - Wiener Schnitzel in Wien

Kabel EinsFolge vom 19.01.2026
Foodtester Mirko Reeh - Wiener Schnitzel in Wien

Foodtester Mirko Reeh - Wiener Schnitzel in WienJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.01.2026: Foodtester Mirko Reeh - Wiener Schnitzel in Wien

61 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Foodtester Mirko Reeh bestaunt in Wien nicht nur die vielen Sehenswürdigkeiten, er hat auch einen Auftrag. Auf der Speisekarte steht heute ein Klassiker, für den die Hauptstadt Österreichs weltberühmt ist: Wiener Schnitzel. Mirko Reeh checkt Lokale, die laut Internetbewertung einfach “grauslig“ sind. Können die Restaurants ihn vom Gegenteil überzeugen?

Alle verfügbaren Folgen