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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Für mehr Sicherheit auf Brandenburgs Autobahnen__DELETED

Kabel EinsFolge vom 03.03.2026
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 03.03.2026: Thema u.a.: Für mehr Sicherheit auf Brandenburgs Autobahnen__DELETED

61 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Raser, Drängler und Abstandssünder – auf die haben es Ralf Feierbach und Max Kühn abgesehen. Sie sind auf Autobahnen in Brandenburg mit einem zivilen Videomessfahrzeug unterwegs. Heute halten sie einen Kleinbus an, dessen Fahrer bei Tempo 140 nur 20 Meter Abstand gehalten hat – 70 Meter hätten es sein müssen. Bekommt er ein Fahrverbot?

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