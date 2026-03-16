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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Mirko Reeh testet Fish & Chips in London

Kabel EinsFolge vom 16.03.2026
Thema u. a.: Mirko Reeh testet Fish & Chips in London

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 16.03.2026: Thema u. a.: Mirko Reeh testet Fish & Chips in London

61 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Heute ist Foodtester Mirko Reeh in London unterwegs und auf den Spuren des inoffiziellen britischen Nationalgerichts: Fish & Chips. Knuspriger Teig, saftiger Kabeljau oder Schellfisch und goldgelbe, dicke Pommes, so sollte es jedenfalls sein. Doch im Internet hagelt es für einige Lokale miese Bewertungen. Und genau die sieht sich Mirko Reeh genauer an.

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