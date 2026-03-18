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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Tierarzt Flughafen München - Jagdtrophäe im Koffer?

Kabel EinsFolge vom 18.03.2026
Thema u.a.: Tierarzt Flughafen München - Jagdtrophäe im Koffer?

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 18.03.2026: Thema u.a.: Tierarzt Flughafen München - Jagdtrophäe im Koffer?

61 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Am Flughafen München landen täglich Tiere aus aller Welt. An der Grenzkontrollstelle entscheidet Dr. Henrik Tandler, ob sie weiterreisen dürfen. Heute stehen gleich mehrere Hunde im Fokus. Doch nicht nur lebende Passagiere erfordern seine Aufmerksamkeit: Er muss auch eine Jagdtrophäe aus dem Senegal genau geprüft.

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