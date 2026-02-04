Thema u.a.: Schwerlastkontrolle Langenselbold - Stopp für den SchwerverkehrJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.02.2026: Thema u.a.: Schwerlastkontrolle Langenselbold - Stopp für den Schwerverkehr
61 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Auf dem Rastplatz Weiskirchen für die Polizei Langenselbold eine Großkontrolle durch. Nino und Alexander kontrollieren gemeinsam mit zwanzig Kollegen den Schwerverkehr. Ein deutsches LKW-Gespann kommt als erstes in die Kontrolle. Stimmt alles beim Fahrer und beim Fahrzeug?