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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Schwerlastkontrolle Langenselbold - Stopp für den Schwerverkehr

Kabel EinsFolge vom 04.02.2026
Thema u.a.: Schwerlastkontrolle Langenselbold - Stopp für den Schwerverkehr

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.02.2026: Thema u.a.: Schwerlastkontrolle Langenselbold - Stopp für den Schwerverkehr

61 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Auf dem Rastplatz Weiskirchen für die Polizei Langenselbold eine Großkontrolle durch. Nino und Alexander kontrollieren gemeinsam mit zwanzig Kollegen den Schwerverkehr. Ein deutsches LKW-Gespann kommt als erstes in die Kontrolle. Stimmt alles beim Fahrer und beim Fahrzeug?

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