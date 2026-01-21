Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Koch Frank Brüdigam und Azubi Justin - Generalprobe am Herd

Kabel EinsFolge vom 21.01.2026
Koch Frank Brüdigam und Azubi Justin - Generalprobe am Herd

Koch Frank Brüdigam und Azubi Justin - Generalprobe am HerdJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.01.2026: Koch Frank Brüdigam und Azubi Justin - Generalprobe am Herd

60 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Der große Tag rückt näher: Nur noch wenige Wochen trennen Azubi Justin von seiner Abschlussprüfung. Frank Brüdigam hat viel Arbeit in die Ausbildung des jungen Koches gesteckt und möchte, dass er erfolgreich durch die Prüfung kommt. Heute kochen sie deswegen zusammen ein traditionelles norddeutsches Gericht: Hamburger Labskaus. Wird Justin es damit schaffen seine Prüfung zu bestehen?

Alle verfügbaren Folgen