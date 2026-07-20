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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Kontrollen, Konflikte und ein Drogenverdacht

Kabel EinsFolge vom 20.07.2026
Themen u. a.: Kontrollen, Konflikte und ein Drogenverdacht

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 20.07.2026: Themen u. a.: Kontrollen, Konflikte und ein Drogenverdacht

62 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

In Hattersheim sorgen Ordnungspolizist Raphael Hartmann und sein Kollege Patrick Pöhlmann für Sicherheit und Ordnung. Gleich am Morgen prüfen sie ein verunfalltes, nicht zugelassenes Auto auf einem öffentlichen Parkplatz. Außerdem kümmern sie sich um blockierte Lehrerparkplätze, unsichere Baustellenabsperrungen und gehen einem Hinweis auf ein Drogenversteck nach.

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