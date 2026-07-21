Themen u. a.: Schätze statt Schrott - Auf Schatzsuche mit dem AuktionatorJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 21.07.2026: Themen u. a.: Schätze statt Schrott - Auf Schatzsuche mit dem Auktionator
61 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
In Stuttgart kaufen Andreas von Brühl und sein Mitarbeiter Janis Hoffmann komplette Haushalte auf und trennen Wertvolles von Müll. Mit Lupe, Goldwaage und viel Erfahrung schätzen sie Möbel, Schmuck, Münzen und Sammlerstücke ein. Was für andere Gerümpel ist, kann sich als echter Schatz entpuppen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016