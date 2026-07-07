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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Amsterdam im Geschmackstest - Mirko Reeh testet

Kabel EinsFolge vom 07.07.2026
Thema u. a.: Amsterdam im Geschmackstest - Mirko Reeh testet

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.07.2026: Thema u. a.: Amsterdam im Geschmackstest - Mirko Reeh testet

60 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12

Mirko Reeh ist in Amsterdam unterwegs und testet eine der bekanntesten Spezialitäten der Niederlande: die Stroopwafel. Frisch gebacken, mit flüssigem Karamell und oft ungewöhnlich getoppt, landet sie hier im Härtetest. Der Foodtester sucht sich dabei gezielt Läden mit schlechten Bewertungen aus - und prüft, ob der Ruf wirklich gerechtfertigt ist.

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