Thema u. a.: Amsterdam im Geschmackstest - Mirko Reeh testetJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 07.07.2026: Thema u. a.: Amsterdam im Geschmackstest - Mirko Reeh testet
60 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
Mirko Reeh ist in Amsterdam unterwegs und testet eine der bekanntesten Spezialitäten der Niederlande: die Stroopwafel. Frisch gebacken, mit flüssigem Karamell und oft ungewöhnlich getoppt, landet sie hier im Härtetest. Der Foodtester sucht sich dabei gezielt Läden mit schlechten Bewertungen aus - und prüft, ob der Ruf wirklich gerechtfertigt ist.