Themen u. a.: Hotel unter der Lupe - Schmutz, Mängel und SicherheitsrisikenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 23.07.2026: Themen u. a.: Hotel unter der Lupe - Schmutz, Mängel und Sicherheitsrisiken
61 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Hoteltester Carsten Hennig ist in Bremen unterwegs, um Hotels verschiedener Kategorien unter die Lupe zu nehmen. In einem Drei-Sterne-Hotel entdeckt er nicht nur mangelhafte Hygiene, sondern auch lebensgefährliche Brandschutzmängel – ein Zustand, den er nicht hinnehmen kann. Wie werden sich die Betreiber des Hotels zu diesen Vorwürfen äußern?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016