Thema u. a.: Auffälliger Audi im CheckJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.07.2026: Thema u. a.: Auffälliger Audi im Check
61 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
In Hildesheim kontrollieren die Polizisten Stephan und Jörg zusammen mit ihrem Team getunte Fahrzeuge. Bei einem Audi fällt ihnen auf, dass das Auto stark nach Diesel riecht. Das darf bei diesem Modell eigentlich nicht sein. Bei der Messung dann der Schock: Der Abgaswert ist um das Hundertfache überschritten. Hat der Fahrer den Dieselpartikelfilter manipuliert?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016