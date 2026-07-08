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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Auffälliger Audi im Check

Kabel EinsFolge vom 08.07.2026
Thema u. a.: Auffälliger Audi im Check

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 08.07.2026: Thema u. a.: Auffälliger Audi im Check

61 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

In Hildesheim kontrollieren die Polizisten Stephan und Jörg zusammen mit ihrem Team getunte Fahrzeuge. Bei einem Audi fällt ihnen auf, dass das Auto stark nach Diesel riecht. Das darf bei diesem Modell eigentlich nicht sein. Bei der Messung dann der Schock: Der Abgaswert ist um das Hundertfache überschritten. Hat der Fahrer den Dieselpartikelfilter manipuliert?

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