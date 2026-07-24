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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: 13 Gäste, fünf Gänge, eine Chance

Kabel EinsFolge vom 24.07.2026
Themen u. a.: 13 Gäste, fünf Gänge, eine Chance

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.07.2026: Themen u. a.: 13 Gäste, fünf Gänge, eine Chance

61 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12

In Berlin-Spandau stellt Grillsommelier und Eventkoch Josh Jabs seine Kochschülerin Anna vor ihre größte Herausforderung: Ein Überraschungs-Fünf-Gänge-Menü für 13 Gäste – ohne Vorbereitung und mit unbekanntem Menü. Der Druck ist hoch, die Zeit knapp. Schafft Anna ihre bisher schwerste Prüfung?

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