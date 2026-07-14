Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.07.2026: Themen u. a.:
61 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Sarah und Julia Thielecke züchten mit dem Roten Harzer Höhenvieh eine seltene, vom Aussterben bedrohte Rinderrasse. Bevor die ersten Tiere auf ihre Weiden im Harz ziehen können, müssen Herden ausgewählt, Koppeln kontrolliert und die Rinder transportiert werden. Doch als sich sechs Tiere weigern, den Transporthänger zu betreten, müssen die Schwestern spontan umplanen. Ob der Herdenaustrieb trotzdem reibungslos gelingt, wird sich erst im Laufe des Tages zeigen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016