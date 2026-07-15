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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Transporter voller Altreifen: Verdacht auf illegale Entsorgung

Kabel EinsFolge vom 15.07.2026
Thema u.a.: Transporter voller Altreifen: Verdacht auf illegale Entsorgung

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 15.07.2026: Thema u.a.: Transporter voller Altreifen: Verdacht auf illegale Entsorgung

60 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Bei einer Verkehrskontrolle stoppen Alexander und Paulina von der Polizei Rotenburg einen Transporter, der bis unter das Dach mit Altreifen beladen ist. Der Fahrer kann weder Unterlagen für die Ladung vorlegen, noch schlüssig erklären, woher die Reifen stammen. Als er angibt, sie seien für Afrika bestimmt, wächst bei den Beamten der Verdacht auf einen möglichen illegalen Abfalltransport. Sie kontrollieren die Ladung deshalb genauer.

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