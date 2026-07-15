Thema u.a.: Transporter voller Altreifen: Verdacht auf illegale EntsorgungJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.07.2026: Thema u.a.: Transporter voller Altreifen: Verdacht auf illegale Entsorgung
60 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Bei einer Verkehrskontrolle stoppen Alexander und Paulina von der Polizei Rotenburg einen Transporter, der bis unter das Dach mit Altreifen beladen ist. Der Fahrer kann weder Unterlagen für die Ladung vorlegen, noch schlüssig erklären, woher die Reifen stammen. Als er angibt, sie seien für Afrika bestimmt, wächst bei den Beamten der Verdacht auf einen möglichen illegalen Abfalltransport. Sie kontrollieren die Ladung deshalb genauer.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016