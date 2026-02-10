Qualmende Gefahr - Verkehrsdienst BremerhavenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.02.2026: Qualmende Gefahr - Verkehrsdienst Bremerhaven
60 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Inka B. und Ismael K. sind Polizisten beim Verkehrsdienst der Stadt Bremerhaven. Ein Wagen aus Polen fällt ihnen auf, da dichter Rauch aus dem Auspuff quillt. Sie stoppen den Fahrer und finden schnell heraus: das ist nicht der einzige Mangel. Ein hinzugerufener Gutachter kontrolliert das Auto ganz genau. Darf der Fahrer weiterfahren?