Qualmende Gefahr - Verkehrsdienst Bremerhaven__DELETEDJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.02.2026: Qualmende Gefahr - Verkehrsdienst Bremerhaven__DELETED
60 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Inka B. und Ismael K. sind Polizisten beim Verkehrsdienst der Stadt Bremerhaven. Ein Wagen aus Polen fällt ihnen auf, da dichter Rauch aus dem Auspuff quillt. Sie stoppen den Fahrer und finden schnell heraus: das ist nicht der einzige Mangel. Ein hinzugerufener Gutachter kontrolliert das Auto ganz genau. Darf der Fahrer weiterfahren?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016