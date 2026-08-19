Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Zollkontrolle am Flughafen Frankfurt – zu viel Tabak im Gepäck

Kabel EinsFolge vom 19.08.2026
Themen u. a.: Zollkontrolle am Flughafen Frankfurt – zu viel Tabak im Gepäck

Themen u. a.: Zollkontrolle am Flughafen Frankfurt – zu viel Tabak im GepäckJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.08.2026: Themen u. a.: Zollkontrolle am Flughafen Frankfurt – zu viel Tabak im Gepäck

60 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Am Flughafen Frankfurt kontrolliert Zöllnerin Lina Müller die Gepäckstücke von Reisenden aus aller Welt. Bei einer Passagierin aus Vietnam stoßen die Kontrolleure auf zahlreiche Mitbringsel und prüfen gemeinsam mit dem Pflanzenschutz, ob alle Waren eingeführt werden dürfen. Besonders bei Tabak und pflanzlichen Produkten gelten strenge Vorschriften. Welche Souvenirs sorgen für Probleme bei der Einreise?

Alle verfügbaren Folgen