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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Mirko Reeh testet Roms Eisdielen Genuss oder Abzocke?

Kabel EinsFolge vom 20.08.2026
Themen u. a.: Mirko Reeh testet Roms Eisdielen Genuss oder Abzocke?

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 20.08.2026: Themen u. a.: Mirko Reeh testet Roms Eisdielen Genuss oder Abzocke?

60 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Gelato gehört für viele Besucher zu einem Rom-Trip dazu – doch rund um Trevi-Brunnen, Spanische Treppe und Pantheon häufen sich Beschwerden über Preise und Qualität. Foodtester Mirko Reeh nimmt undercover Eisdielen mit schlechten Online-Bewertungen unter die Lupe. Er prüft Preise, Qualität und Geschmack und stößt dabei auf einige Überraschungen. Wird aus dem Eisgenuss an Roms Sehenswürdigkeiten schnell eine Touristenfalle?

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