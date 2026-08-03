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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Scharfer Klassiker im Restaurant-Check

Kabel EinsFolge vom 03.08.2026
Themen u. a.: Scharfer Klassiker im Restaurant-Check

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 03.08.2026: Themen u. a.: Scharfer Klassiker im Restaurant-Check

61 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Food-Expertin Missy ist in Düsseldorf auf der Suche nach dem besten Senfrostbraten der Stadt. In drei Restaurants testet sie die traditionelle Spezialität mit der markanten Senfkruste. Welches Lokal überzeugt Missy mit dem besten Geschmack und der perfekter Zubereitung?

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