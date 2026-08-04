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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Kleingarten-Kontrolle in Frankfurt und mit der Polizei auf Streife

Kabel EinsFolge vom 04.08.2026
Themen u. a.: Kleingarten-Kontrolle in Frankfurt und mit der Polizei auf Streife

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.08.2026: Themen u. a.: Kleingarten-Kontrolle in Frankfurt und mit der Polizei auf Streife

60 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Kontrolltag im Kleingartenverein "Gutleut": Claudia und Katrin prüfen mehr als 100 Parzellen auf Regelverstöße. Von wilden Bäumen bis zu verwahrlosten Gärten bleibt den Kontrolleurinnen nichts verborgen. Manche Pächter müssen sich den Beanstandungen direkt vor Ort stellen.

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