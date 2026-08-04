Themen u. a.: Kleingarten-Kontrolle in Frankfurt und mit der Polizei auf StreifeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.08.2026: Themen u. a.: Kleingarten-Kontrolle in Frankfurt und mit der Polizei auf Streife
60 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Kontrolltag im Kleingartenverein "Gutleut": Claudia und Katrin prüfen mehr als 100 Parzellen auf Regelverstöße. Von wilden Bäumen bis zu verwahrlosten Gärten bleibt den Kontrolleurinnen nichts verborgen. Manche Pächter müssen sich den Beanstandungen direkt vor Ort stellen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016