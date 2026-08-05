Themen u. a.: Nachtschicht für die Polizei und Ölspur mit ExplosionsgefahrJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.08.2026: Themen u. a.: Nachtschicht für die Polizei und Ölspur mit Explosionsgefahr
61 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
In Strausberg ermitteln Toni und Philipp nach einer Körperverletzung, die sich als Raub entpuppt. Dank einer heißen Spur rückt der Täter in greifbare Nähe. Später sorgt eine laute Party für den nächsten nächtlichen Einsatz. Außerdem, Nach einem Motorschaden verliert ein Tanklaster in Frankenberg rund 200 Meter Motoröl. Silvan Stephan und Dave Zimmermann müssen die gefährliche Ölspur beseitigen, während die Polizei den Verkehr umleitet. Eine heikle Aufgabe – denn der LKW ist mit Benzin beladen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016