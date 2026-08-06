Themen u. a.: Tierheilung durch KlopfenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.08.2026: Themen u. a.: Tierheilung durch Klopfen
60 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Pferdeflüsterin Franziska Hartl behandelt Tiere mit Osteopathie und der Tok-Sen-Klopfmethode. Pferd Felix leidet unter Hufproblemen und eine Katze hat Rückenbeschwerden. Mit ihrer großen Erfahrung unterstützt Franziska Harl die Tiere auf ihrem Weg der Besserung.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016