Themen u. a.: LKW-Kontrolle Bremervörde - Gefahr auf sechs AchsenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.08.2026: Themen u. a.: LKW-Kontrolle Bremervörde - Gefahr auf sechs Achsen
61 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Überladene Lastwagen, technische Mängel und schlecht gesicherte Ladung können auf der Autobahn zur Gefahr werden. Alexander und Janna von der Polizei Rotenburg kontrollieren auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg auffällige Fahrzeuge. Sie wissen wo etwas im Argen sein könnte, was auf den ersten Blick oft verborgen bleibt.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016