Themen u. a.: Leopard 2A7V im Gefecht - Scharfschießen in BergenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.08.2026: Themen u. a.: Leopard 2A7V im Gefecht - Scharfschießen in Bergen
60 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Sie trainieren für den Ernstfall - mit scharfer Munition und unter realistischen Gefechtsbedingungen. "Achtung Kontrolle" begleitet Panzerkommandant David und seine Besatzung bei einer Übung auf dem Truppenübungsplatz Bergen. Im Panzer Leopard 2A7V trainieren Kommandant, Richtschütze, Ladeschütze und Fahrer den Angriff im Panzerzug - denn ein Kampfpanzer ist selten allein unterwegs.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016