Themen u. a.: Johanniter-Stauhelfer - Hilfe mitten im VerkehrJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.08.2026: Themen u. a.: Johanniter-Stauhelfer - Hilfe mitten im Verkehr
60 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Michael und Wolfhard sind auf den Autobahnen rund um Hannover unterwegs, wenn andere nicht mehr weiterkommen. Als ehrenamtliche Stauhelfer sichern sie liegengebliebene Fahrzeuge ab, unterstützen nach Unfällen und helfen Menschen, die im Verkehr feststecken. Ihr Einsatz beginnt dort, wo Geduld und Sicherheit auf die Probe gestellt werden.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016