Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Johanniter-Stauhelfer - Hilfe mitten im Verkehr

Kabel EinsFolge vom 12.08.2026
Themen u. a.: Johanniter-Stauhelfer - Hilfe mitten im Verkehr

Themen u. a.: Johanniter-Stauhelfer - Hilfe mitten im VerkehrJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 12.08.2026: Themen u. a.: Johanniter-Stauhelfer - Hilfe mitten im Verkehr

60 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Michael und Wolfhard sind auf den Autobahnen rund um Hannover unterwegs, wenn andere nicht mehr weiterkommen. Als ehrenamtliche Stauhelfer sichern sie liegengebliebene Fahrzeuge ab, unterstützen nach Unfällen und helfen Menschen, die im Verkehr feststecken. Ihr Einsatz beginnt dort, wo Geduld und Sicherheit auf die Probe gestellt werden.

Alle verfügbaren Folgen