Themen u. a.: Kleiner Supermarkt mit gigantischer AuswahlJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.07.2026: Themen u. a.: Kleiner Supermarkt mit gigantischer Auswahl
61 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Silla Voigt betreibt in einem Vorort von Palma de Mallorca einen deutschen Supermarkt. Hier finden Urlauber und Auswanderer alles, was sie aus ihrer Heimat kennen und schätzen. Doch der Andrang ist groß und die Wünsche der Kundschaft sind vielfältig. Kann Silla ihren deutschen Kunden dabei helfen, die vertrauten Produkte zu finden und alle Erwartungen zu erfüllen? Und: Küchenmeister auf kulinarischer Genusstour!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016