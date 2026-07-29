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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Schnitzel-Check auf Mallorca - drei Lokale, ein Sieger

Kabel EinsFolge vom 29.07.2026
Themen u. a.: Schnitzel-Check auf Mallorca - drei Lokale, ein Sieger

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 29.07.2026: Themen u. a.: Schnitzel-Check auf Mallorca - drei Lokale, ein Sieger

63 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Schlagersänger und Food-Influencer Pepe Palme sucht auf Mallorca das beste Schnitzel. Er testet sich durch drei echte Institutionen: "Zur Krone", "Deutsches Eck" und das "Roadhouse". Wer serviert das knusprigste, saftigste und leckerste Schnitzel - und sichert sich den Titel als Schnitzel-König von Mallorca? Und: Konzentration auf Mallorcas Gewässern.

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