Themen u. a.: Regenwetter statt Partylaune in Krümels „Schatzi“Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 30.07.2026: Themen u. a.: Regenwetter statt Partylaune in Krümels „Schatzi“
60 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Entertainerin Marion Pfaff, besser bekannt als Krümel, betreibt mit Mann Dani das Lokal "Schatzi" in Paguera auf Mallorca. Doch ausgerechnet vor Krümels erstem DJ-Auftritt zieht Regen über der Insel auf. Wird das Team das "Schatzi" rechtzeitig wetterfest machen, bevor die ersten Gäste eintreffen? Und: Malle macht müde? Internist Dr. Lunau löst das Rätsel
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016