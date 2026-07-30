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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Regenwetter statt Partylaune in Krümels „Schatzi“

Kabel EinsFolge vom 30.07.2026
Themen u. a.: Regenwetter statt Partylaune in Krümels „Schatzi“

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 30.07.2026: Themen u. a.: Regenwetter statt Partylaune in Krümels „Schatzi“

60 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Entertainerin Marion Pfaff, besser bekannt als Krümel, betreibt mit Mann Dani das Lokal "Schatzi" in Paguera auf Mallorca. Doch ausgerechnet vor Krümels erstem DJ-Auftritt zieht Regen über der Insel auf. Wird das Team das "Schatzi" rechtzeitig wetterfest machen, bevor die ersten Gäste eintreffen? Und: Malle macht müde? Internist Dr. Lunau löst das Rätsel

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