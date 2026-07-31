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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Tierärztin Isabel Levy: Hilfe für Mallorcas Tiere

Kabel EinsFolge vom 31.07.2026
Themen u. a.: Tierärztin Isabel Levy: Hilfe für Mallorcas Tiere

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 31.07.2026: Themen u. a.: Tierärztin Isabel Levy: Hilfe für Mallorcas Tiere

61 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

Süße Patienten unter Palmen: Tierärztin Isabel Levy ist seit über 19 Jahren mobil auf Mallorca unterwegs und behandelt Tiere direkt bei ihnen zu Hause. Heute besucht sie Katzenbabys, die ausgesetzt wurden, und prüft, wie es den kleinen Findlingen geht. Und: Hausbesuch von "Pooldoc" Michael Müller.

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