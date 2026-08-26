Themen u. a.: Feuerwehr Fürth rückt ausJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.08.2026: Themen u. a.: Feuerwehr Fürth rückt aus
61 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Feuerbekämpfung oder Wohnungsbrände sind nicht die einzigen Aufgaben der Feuerwehr. Bei der Berufsfeuerwehr Fürth sind es heute technische Hilfsleistungen. Sie müssen einem Amateur-Lackierer einbremsen, der in der Tiefgarage Menschen gefährdet und eine alte Frau bei eisigen Temperaturen von ihrem Balkon im neunten Stock retten.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016