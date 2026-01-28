Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 28.01.2026
60 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12

Die Campingschrauber Peter Trautmann und Oli Schmidt reparieren alles rund um Wohnwagen und Camper und sind heute im Außendienst unterwegs. Heute helfen sie in Hannover Schausteller Ditmar Wolf, der auf der Kirmes Crêpes verkauft und mit einem dringenden Problem kämpft: zwei defekte Dachluken an seinem Wohnwagen.

