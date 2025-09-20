Zum Inhalt springenBarrierefrei
Agatha Christies Marple

Ein Mord wird angekündigt

Staffel 1Folge 4vom 20.09.2025
Ein Mord wird angekündigt

Folge 4: Ein Mord wird angekündigt

95 Min.Ab 12

In der Tageszeitung von Chipping Cleghorn wird für den Abend des 25. Septembers um 18.30 Uhr ein Mord im Hause Little Paddocks angekündigt. Die Hausherrin Letitia Blacklock hält die Anzeige zunächst für einen geschmacklosen Scherz, doch pünktlich zur angekündigten Uhrzeit geht das Licht in ihrem Haus aus, Schüsse fallen und ein junger Mann liegt tot in der Diele. Inspector Craddock nimmt die Ermittlungen auf - nicht ganz freiwillig mit der Hilfe von Miss Marple ...

