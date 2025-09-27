Zum Inhalt springenBarrierefrei
Agatha Christies Marple

Ruhe unsanft

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 1 vom 27.09.2025
Ruhe unsanft

Agatha Christies Marple

Folge 1: Ruhe unsanft

94 Min. Folge vom 27.09.2025 Ab 12

Gwenda Halliday ist frisch verlobt, als sie nach vielen Jahren von Neuseeland nach England zieht. In Dillmouth, einem kleinen und verschlafenen Örtchen, findet sie ein prächtiges Anwesen für sich und ihren zukünftigen Ehemann Giles. Sie kauft das Haus, obwohl sich der Notar während der Besichtigung merkwürdig verhält. Doch bereits während der Renovierungsarbeiten gehen im Haus mysteriöse Dinge vor sich und bald glaubt Gwenda, eine Art Dèjà-vu zu erleben ...

