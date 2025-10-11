Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lauter reizende alte Damen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3vom 11.10.2025
94 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12

Das Ehepaar Beresford besucht Tommys Tante Ada im Altersheim. Während Tuppence im Salon auf ihren Mann wartet, macht sie Bekanntschaft mit Miss Lancaster, die ihr von einem toten Kind erzählt, das hinter dem Kamin vergraben wurde. Sechs Wochen später stirbt Ada und hinterlässt ihrem Neffen ein Gemälde mitsamt einem merkwürdigen Brief. Als auch Miss Lancaster verschwindet, glaubt Tuppence, dass die beiden Damen ermordet wurden, weil sie die Identität eines Mörders kannten ...

