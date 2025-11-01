Zum Inhalt springenBarrierefrei
Agatha Christies Marple

Tödlicher Irrtum

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 2 vom 01.11.2025
Tödlicher Irrtum

Folge 2: Tödlicher Irrtum

94 Min. Folge vom 01.11.2025 Ab 12

Während eines heftigen Streits mit seiner Adoptivmutter Rachel droht Jacko Argyle, sie umzubringen. Er hat Spielschulden und bittet sie zum wiederholten Mal um Geld. Nur ein paar Stunden später ist Rachel tot und Jacko wird verhaftet. Er beteuert seine Unschuld, berichtet mehrfach von einem Alibi und wird trotzdem hingerichtet. Zwei Jahre später erfährt die Familie Argyle durch einen merkwürdigen Zufall, dass Jacko die Wahrheit sagte und nicht der Mörder seiner Mutter ist ...

