Agatha Christies Marple

Das fahle Pferd

Staffel 5Folge 1vom 27.12.2025
Das fahle Pferd

Folge 1: Das fahle Pferd

90 Min.Ab 12

Auf dem Sterbebett ruft Misses Davis nach Pater Gorman und vertraut ihm eine Liste mit Nachnamen an. Er schickt die geheimnisvolle Liste zur sicheren Aufbewahrung an seine Bekannte Miss Marple, da er ahnt, dahinter könnte sich ein Geheimnis verbergen. Kurz darauf wird er in einer dunkeln Gasse ermordet. Als die Detektivin aus der Zeitung von dem Mord erfährt, beschließt sie, sehr zum Missfallen von Inspector Lejeunes von Scotland Yard, auf eigene Faust zu ermitteln ...

