Die Memoiren des Grafen
Agatha Christies Marple
Folge 2: Die Memoiren des Grafen
90 Min. 03.01.2026 Ab 12
"Chimneys" ist das angesehenste Anwesen Englands. Als sich Graf Ludwig aus Österreich zu Besuch ankündigt, überredet der Abgeordnete George Lomax den Marquis von Caterham, den hochrangigen Gast in dem ehrwürdigen Haus zu empfangen. Nach dem Empfang wird der Graf in einem Geheimgang des Hauses erschossen und neben ihm kniet Sir Anthony Cade. Er behauptet, den Toten nur gefunden und nicht getötet zu haben. Sagt er die Wahrheit?
