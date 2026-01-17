Agatha Christies Marple
Folge 4: Mord im Spiegel
90 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12
Die berühmte Hollywood-Schauspielerin Marina Gregg zieht mit ihrem Mann Jason Rudd auf das Anwesen "Gossington Hall". Ganz St. Mary Mead ist deswegen in heller Aufruhr. Als auf einer Gartenparty der Filmdiva die Sekretärin Miss Badcock vergiftet wird und tot zusammenbricht, ist es jedoch mit der Beschaulichkeit in dem kleinen Ort vorbei. Die Schauspielerin erleidet einen Zusammenbruch, denn sie ist davon überzeugt, dass der vergiftete Drink eigentlich für sie bestimmt war ...
