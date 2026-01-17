Zum Inhalt springenBarrierefrei
Agatha Christies Marple

Mord im Spiegel

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 4 vom 17.01.2026
Mord im Spiegel

Mord im SpiegelJetzt kostenlos streamen

Agatha Christies Marple

Folge 4: Mord im Spiegel

90 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12

Die berühmte Hollywood-Schauspielerin Marina Gregg zieht mit ihrem Mann Jason Rudd auf das Anwesen "Gossington Hall". Ganz St. Mary Mead ist deswegen in heller Aufruhr. Als auf einer Gartenparty der Filmdiva die Sekretärin Miss Badcock vergiftet wird und tot zusammenbricht, ist es jedoch mit der Beschaulichkeit in dem kleinen Ort vorbei. Die Schauspielerin erleidet einen Zusammenbruch, denn sie ist davon überzeugt, dass der vergiftete Drink eigentlich für sie bestimmt war ...

Agatha Christies Marple
Agatha Christies Marple

Agatha Christies Marple

