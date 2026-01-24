Zum Inhalt springenBarrierefrei
Agatha Christies Marple

Karibische Affäre

SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 1 vom 24.01.2026
Folge 1: Karibische Affäre

89 Min. Folge vom 24.01.2026 Ab 12

Raymond West schenkt seiner Tante Miss Marple eine Reise nach St. Honoré. Auf der karibischen Insel macht die Hobbydetektivin bei einem Dinner im Hotel Bekanntschaft mit Major Palgrave. Er erzählt ihr, dass er im Besitz eines Fotos ist, auf dem ein Mörder abgebildet ist. Am nächsten Morgen liegt der Major tot in seinem Zimmer. Die Hotelgäste glauben, dass er wegen seines Bluthochdrucks gestorben ist. Nur Miss Marple vermutet keinen natürlichen Tod ...

