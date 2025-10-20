Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 12
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 12: Böse geboren

44 Min.Ab 16

Die Kleinstadtpolizistin B. J. Morrow findet die Knochen eines seit 50 Jahren vermissten FBI-Agenten, der vor seinem Verschwinden eine rätselhafte Mordserie untersuchte. Mulder und Scully werden in ein Netz aus Traum und Realität verwickelt, als es plötzlich wieder zu einem Aufflammen ähnlicher Morde kommt. Der damals als Mörder verurteilte John Cokely ist seit 1993 wieder auf freiem Fuß. Doch der heute 77-Jährige kommt als Täter der gegenwärtigen Morde kaum in Frage ...

