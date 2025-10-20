Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Todestrieb

20th CenturyStaffel 2Folge 13
Folge 13: Todestrieb

44 Min.Ab 16

Ein Fall von Leichenschändung führt Mulder und Scully nach Minneapolis, weil der dortige Agent glaubt, es mit dem Werk von Außerirdischen zu tun zu haben. Die beiden müssen jedoch feststellen, dass menschliche Täter oft viel erschreckender sein können als überirdische Mächte. Sie finden heraus, dass es sich bei dem Täter um einen extremen Fetischisten handelt und fürchten, dass er sich bald nicht mehr mit Leichenschändung "begnügen" wird, sondern selbst morden könnte ...

20th Century
Alle 9 Staffeln und Folgen