Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 13: Todestrieb
44 Min.Ab 16
Ein Fall von Leichenschändung führt Mulder und Scully nach Minneapolis, weil der dortige Agent glaubt, es mit dem Werk von Außerirdischen zu tun zu haben. Die beiden müssen jedoch feststellen, dass menschliche Täter oft viel erschreckender sein können als überirdische Mächte. Sie finden heraus, dass es sich bei dem Täter um einen extremen Fetischisten handelt und fürchten, dass er sich bald nicht mehr mit Leichenschändung "begnügen" wird, sondern selbst morden könnte ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren